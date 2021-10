Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Steinhäuserstraße / Hermann-Veit-Straße, als ein 20-jähriger Autofahrer von der Steinhäuserstraße links auf die Hermann-Veit-Straße abbog und dabei offensichtlich einen in Richtung Europahalle fahrenden Pkw übersah.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 20-Jährige und seine 47 Jahre alte Unfallkontrahentin leicht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden.

Luca Gamer, Pressestelle

