Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Bellheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Schlangenlinien fahrender Pkw zunächst im Bereich B 9 und später am Ortsausgang Bellheim Rtg. Westheim gemeldet. Der gesuchte Pkw konnte kurz danach vor dem Wohnanwesen in Bellheim vorgefunden werden. Der Halter und vermeintliche Fahrer öffnete die Tür und stand merklich unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; einen Führerschein hatte er nicht mehr

