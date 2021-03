Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mobiltelefon und Frachtpapiere aus Paketauto geklaut ++ Kennzeichen von Audi gestohlen ++ Schaufensterscheibe eingeworfen und in Auslage gegriffen ++ In Saunalandschaft eingebrochen

Dillenburg (ots)

Herborn - Mobiltelefon und Frachtpapiere aus Paketauto geklaut

Am Mittwochmittag (24.03.2021) hielt ein Paketfahrer mit seinem weißen Ford Transit in der Bahnhofstraße. Der 41-jährige Fahrer stieg aus, um ein Paket auszuliefern. Diesen Moment nutzte ein unbekannter Dieb und stahl aus dem Fahrgastraum das Mobiltelefon des Fahrers sowie eine Mappe mit Ladungspapieren und Fahrtenbuch. Der Schaden wird mit 1.020 Euro beziffert. Wem ist der Unbekannte gestern Mittag, um 13:30 Uhr, aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-Fleisbach: Kennzeichen von Audi gestohlen

Das hintere Nummernschild stahlen Unbekannte in der Nacht von Dienstag (23.03.2021) auf Mittwoch (24.03.2021) von einem blauen Audi. Der A4 parkte zwischen 19:00 Uhr und 05:40 Uhr in der Ringstraße. Die Diebe entfernten offensichtlich die Befestigungsleiste der Kennzeichenhalterung und nahmen das Nummernschild, DIL-CK 273, an sich. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Schaufensterscheibe eingeworfen und in Auslage gegriffen

Offensichtlich warfen Unbekannte am Mittwochmorgen (24.03.2021) eine Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße ein. Die dreisten Diebe griffen in die Auslage im Fenster und stahlen verschiedenste Gegenstände. Was genau die Unbekannten stahlen, ebenso wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise, zu den Dieben, die um 07:27 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen: In Saunalandschaft eingebrochen

Unbekannte machten sich an zwei Fenstern einer Saunalandschaft in der Weilburger Straße zu schaffen. Zwischen 19:00 Uhr am Dienstag (23.03.2021) und 07:00 Uhr am Mittwoch (24.03.2021) hebelten die Diebe ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Schränke. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe ohne Beute flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Atzbach: Opel Astra rundherum zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand brachten Unbekannte mehrere Kratzer in den Lack eines schwarzen Opels ein. Der Astra parkte am Fahrbahnrand der Ostpreußenstraße Ecke Fliederweg. Offenbar zerkratzen die Unbekannten den schwarzen Astra bereits am vergangenen Samstag (20.03.2021) zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell