POL-WE: Erstmeldung nach Bombenfund in Friedberg

Friedberg (ots)

Erstmeldung nach Bombenfund in Friedberg

Friedberg:

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Donnerstag (4.11.) gegen 15.10 Uhr auf einer Baustelle in Fauerbach sind Rettungsdienste, Kampfmittelräumdienst, Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter der Stadt und des Landkreises Wetterau im Einsatz. Die Fachleute halten eine Evakuierung im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle der 75-Kilo-Bombe in der Straße "Am runden Garten" für geboten. Aufgrund von Sperrungen wird auch der Verkehr durch die Maßnahmen beeinträchtigt. Es wird gebeten den Friedberger Ortsteil Fauerbach weiträumig zu umfahren und auf die aktuellen Rundfunkwarnmeldungen zu achten.

Corina Weisbrod

