Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher scheitert + Motorroller gestohlen + Mülltonnen gestapelt und Sprechanlage herausgerissen

Friedberg (ots)

+++

Büdingen: Einbrecher scheitert

Am Dienstag versuchte ein Einbrecher, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Büdinger Bahnhofstraße zu gelangen. Zwischen 16 - 18 Uhr hatte der noch unbekannte Straftäter zunächst vergeblich an der Hauseingangstür gehebelt und anschließend versucht, den Schließzylinder zu manipulieren. Da das Handeln nicht von Erfolg gekrönt war, flüchtete der Unbekannte.

Nun ermittelt die Friedberger Kripo und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße aufgefallen? Wer kann anderweitige Angaben machen?

+++

Friedberg: Motorroller gestohlen

Einen vor dem Theater Altes Hallenbad abgestellten Motorroller im Wert von mehr als 1.000 Euro entwendeten Unbekannte am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr. Am schwarzen Kleinkraftrad des Herstellers "Benero", Modell "Speedy" war das Versichungskennzeichen "235-LPP" angebracht gewesen.

Hinweise zur Tat sowie bezüglich des Verbleibs des Rollers erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Wölfersheim: Mülltonnen gestapelt und Sprechanlage herausgerissen

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Gegensprechanlage eines Mehrparteienhauses in der Seestraße und stapelten vor dem Hauseingang mehrere Mülltonnen aufeinander. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass genannte Sachbeschädigung am späten Freitagabend geschehen sein muss.

Der entstandene Schaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell