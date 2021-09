Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbrecherinnen durch Anwohnerin vertrieben

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin der Straße im Hölken, zwei ihr verdächtig scheinende Frauen an der Tür eines Nachbarhauses. Bei dem Nachbarhaus handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. An der Haustür beobachtete die Zeugin, wie die Frauen offensichtlich versuchten gewaltsam die Haustür zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Auf Ansprache reagierten die beiden Frauen nervös und flüchteten in Richtung Hauptstraße. Sie werden so beschrieben: 1. Person:

- weiblich - schlank - osteuropäischer Typ - 23-27 Jahre alt - 160-165 cm groß - lange blonde Haare (zu einem Zopf geflochten) - Sonnenbrille - trug eine OP-Maske - schwarzer Rucksack mit bunten Streifen - schwarze Hose - schwarzer Kapuzenpullover

Person 2:

- weiblich - schlank - afroamerikanischer Typ - 23-27 Jahre alt - 160-165 cm groß - schwarze gelockte Haare - trug eine OP-Maske - schwarze Hose - schwarzer Kapuzenpullover

Eine Fahndung nach den Täterinnen verlief negativ.

