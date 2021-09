Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 17.09 bis zum 19.09. in ein Einfamilienhaus an der alten Schule ein. Die Täter drangen durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht, zur Beute ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell