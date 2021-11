POL-WE: Bad Vilbel: Polizei in Bad Vilbel sucht Fahrradbesitzer

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Vilbel: Polizei in Bad Vilbel sucht Fahrradbesitzer

Bad Vilbel: Polizei in Bad Vilbel sucht Fahrradbesitzer

Die Polizei in Bad Vilbel sucht derzeit nach den rechtmäßigen Eigentümern dreier Fahrräder, die die Beamten in den vergangenen Wochen sichergestellt hatten. Mutmaßlich handelt es sich bei dem schwarzen Herren-Trekkingrad von KS Cycling, dem schwarzen Damenrad von Triumph sowie dem schwarz-weißen Mountainbike von Apollo um Diebesgut aus mehreren Fahrraddiebstählen. Die Ermittler bitten deren Eigentümer, sich unter Tel. 06101/5460-0 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

