Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Cold Case Sabrina - Auf der Suche nach der Mutter eines toten Säuglings

Einladung zum Pressetermin

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Cold Case Sabrina - Auf der Suche nach der Mutter eines toten Säuglings / Einladung zum Pressetermin

Anlässlich der am ersten Novemberwochenende in der Wolfgang-Konrad-Halle (Zum Sportplatz 22, 63654 Lorbach) stattfindenden DNA-Reihenuntersuchung bietet die Polizei für Vertreterinnen und Vertreter der Medien bereits am Freitag, 05.11.2021 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die Gelegenheit, Aufnahmen von den Örtlichkeiten und dem vorgehaltenen Equipment zu fertigen. Für Rückfragen und O-Töne wird Ihnen zudem ein Pressesprecher der Polizei vor Ort zur Verfügung stehen.

Pietätshinweis

Aus Gründen der Pietät sowie zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte ausnahmslos freiwillig an der Untersuchung teilnehmender Frauen, bitten wir um Verständnis, dass an den eigentlichen Veranstaltungstagen im Bürgerhaus keine Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden können. Der Zutritt zum Gebäude ist dann lediglich dem eingeladenen Personenkreis vorbehalten.

Anmeldung

Wir bitten Medienschaffende, sich aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen bis spätestens Donnerstag, 04.11.2021 (per Email an pressestelle.PPMH@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 0641/7006-2042) für den Termin anzumelden.

Ergänzende Informationen

Weitere das genannte Ermittlungsverfahren betreffende Informationen erhalten Sie im Internet unter https://ots.de/fKn5uE .

Die unter dem genannten Link eingestellten Fotografien, darunter Originalaufnahmen aus der polizeilichen Ermittlungsakte, stehen Ihnen zwecks Berichterstattung zur Verfügung.

Im Anschluss an die erfolgte Probenentnahme werden Polizei und Staatsanwaltschaft Sie in der 45. Kalenderwoche über Zahlen, Daten und Fakten der durchgeführten DNA-Reihenuntersuchung im Wege einer weiteren Pressemitteilung informieren.

Corona-Hinweis

Bitte beachten Sie insbesondere die jeweils gültigen Corona-Vorschriften des Landes Hessen sowie des Wetteraukreises. Während des Aufenthaltes in der Wolfgang-Konrad-Halle ist eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen.

Thomas Hauburger, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft

Tobias Kremp, Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelhessen

