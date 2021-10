Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebesbeute? - Bislang noch keine Anzeige - Polizei sucht Eigentümer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bauerbach/Marburg

Seit Freitag, 15. Oktober beherbergt die Polizei ein hellblaues Cube Fahrrades. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem ursprünglichen Crossbike um Diebesgut handelt, allerdings hat der Eigentümer bis heute den Verlust vielleicht noch nicht bemerkt bzw. noch keine Anzeige erstattet. Die Polizei stellte das gut erhaltene Rad am Freitag in Bauerbach, in der Bauerbacher Straße sicher. Es handelt sich um ein Cube Nature Pro. Das Fahrrad hat eine gefederte Frontgabel, ist mit schwarzen Schutzblechen, einem Seitenständer, einer größeren am Sattelrohr befestigten Fahrradtasche und abnehmbarer Beleuchtung ausgestattet. Der Rahmen des Rades ist hellblau und mit dunkelblau und orangefarbenen Applikationen abgesetzt. Wem gehört dieses Rad? Wer kann Hinweise auf den möglichen Eigentümer geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Zusatz: Ein Bild des Fahrrades ist der Presseinformation angehängt und unter www.polizeipresse.de einzusehen und herunterzuladen.

Martin Ahlich

