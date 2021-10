Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autofahrer fährt nach Streit auf Fußgänger zu - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei sucht Zeugen eines Geschehens, das sich am Samstag, 16. Oktober, gegen 12.30 Uhr, in der Straße Afföllerwiesen nahe dem Abzweig auf den Radweg nach Wehrda ereignete. Dort parkte nach Auffassung eines 69 Jahre alten Mannes ein grauer Subaru Forester mit Vogelsberger Kennzeichen verkehrsbehindernd auf der Straße. Als der Mann den Autofahrer entsprechend ansprach, antwortete dieser mit Beleidigungen. Dann setzte er sich in sein Auto, und fuhr anschließend in Richtung des Fußgängers los. Dieser blieb bei der Aktion nach eigener Aussage nur durch eigenes Handeln unverletzt. Wer hat die Situation beobachtet? Wer hat den Streit gesehen? Wer kann Angaben zum Verhalten der Beteiligten, insbesondere zum Fahrverhalten des Autofahrers machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell