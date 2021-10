Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tankstelle überfallen-Kripo bittet um Hinweise + Einbrüche + Positive Drogentests + Tasche mit Betäubungsmitteln gefunden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Tankstelle überfallen - Kripo bittet um Hinweise

Nach dem Überfall auf die Tankstelle in der Schwanallee in der Nacht zum Samstag, 16. Oktober, gegen 01.40 Uhr bittet die Kripo Marburg um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten. Nach den ersten Ermittlungen ist der Mann zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, zwischen 20 und 35 Jahre alt und hat eine schmale, sportliche Figur. Zur Tatzeit trug er eine graue Kapuzenjacke mit orangefarbenen Elementen, eine schwarze Mütze, schwarze Jeans und dunkle Schuhe. Der Mann hatte dunkle Augenbrauen. Als er in der Tankstelle war, hatte er die Kapuze der Jacke auf dem Kopf, einen schwarzen Mundschutz auf Mund und Nase und schwarze Handschuhe an. Der Gesuchte betrat zu Fuß das Tankstellengelände und schließlich den Verkaufsraum. Er bedrohte den allein anwesenden Angestellten mit einem Messer und zwang ihn zum Öffnen der Kasse. Der Täter nahm sämtliche Gelscheine heraus und flüchtete letztlich über die Frankfurter Straße. Die Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Wem ist die beschriebene Person in der Nacht noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Einbrüche

Ob die Einbrüche in Wohnhäuser in der Clemens-Brentano-Straße und in der Straße Am Vogelherd zusammenhängen steht derzeit nicht sicher fest und bedarf weiterer Ermittlungen. Der Einbruch in der Clemens-Brentano-Straße war zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Samstag, 16. Oktober. Der oder die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster ein und betraten und durchsuchten das Mobiliar in sämtlichen Räumen. Derzeit stehen Art und Umfang der Beute noch nicht fest. Am Samstagabend, um kurz vor 19 Uhr, fanden Passanten dann in der Nähe des ehemaligen Pfarrhauses einen aufgebrochenen Möbeltresor und riefen die Polizei. Der Inhalt des Tresores führte die Ermittler zu einem Haus in der Straße Am Vogelherd. Dort war die Terrassentür aufgebrochen und das Mobiliar in allen Räumen durchsucht. Den Tresor hatten der oder die Täter mit Gewalt von der Wand gerissen. Auch hier steht das Ausmaß der Beute noch nicht fest. Die Tatzeit ließ sich nicht genau bestimmen und liegt zwischen 12 Uhr am Mittwoch, 13. Oktober und eben 19 Uhr am Samstag, 16. Oktober. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu den geschilderten Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Positive Drogentests

Erneut war es kein Wochenende ohne dass die Polizei Fahrer aus dem Verkehr zog, die unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer eines Fahrzeugs saßen. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16. Oktober endete die Autofahrt einer 51 Jahre alten Frau in der Kasseler Straße in Cölbe. Ihr Drogentest hatte auf Amphetamine reagiert. In der gleichen Nacht um 03.35 Uhr stoppte die Polizei in der Neuen Kasseler Straße in Marburg ein Auto und stellte fest, dass der 35 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest zeigte 1,46 Promille. Am Sonntag, um 08 Uhr musste ein 38-Jähriger sein Auto in der Schillerstraße in Stadtallendorf stehen lassen, nachdem der Drogentest einen Einfluss von Amphetaminen signalisierte. Auf die gleiche Substanz deutete der Test eines 20-Jährigen Autofahrers um 16.05 Uhr bei seiner Kontrolle in Rauschenberg hin. Ebenfalls noch am Sonntag, um 16.30 Uhr, überprüfte die Polizei auf der b 454 bei den Kleingärten vor Stadtallendorf noch einen weiteren 38 Jahre alten Autofahrer. Auch er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, der Test zeigte gleich mehrere Substanzen an. In allen Fällen untersagte die Polizei eine Weiterfahrt, stellte Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste jeweils die notwendige Blutprobe.

Stadtallendorf - Tasche mit Betäubungsmitteln gefunden

Am Sonntag, 17. Oktober, morgens gegen 07 Uhr, lag unter einem Auto vor dem Anwesen Albert-Schweitzer-Straße 14 eine Umhängetasche mit Betäubungsmitteln in szenetypischen Verpackungseinheiten. Insgesamt handelte es sich um ca. 30 Gramm. Leider ergaben sich keinerlei Hinweise auf den Eigentümer oder auch Absteller der Tasche. Wer hat das Ablegen der Tasche bemerkt? Wer hat Bewegung an dem Auto bzw. vor dem Anwesen beobachtet? Wer hat das Abstellen oder die Suche nach der verschwundenen, weil von der Polizei sichergestellten Tasche gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

