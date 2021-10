Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Heckschaden am weißen Mazda 3 - Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf

Die Polizei Stadtallendorf bittet nach einer Unfallflucht auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Niederkleiner Straße um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Freitag, 15. Oktober, zwischen 05.20 und 14 Uhr. Durch die Kollision entstand hinten rechts an einem weißen Mazda 3 mit Gießener Kennzeichen ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Der Verursacher rief nicht die Polizei, hinterließ keine Nachricht und bemühte sich offenbar auch nicht, den Fahrer des beschädigten Autos in der Firma ausfindig zu machen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang leider nicht. Wer hat die Kollision gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Schaden an dem weißen Auto gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

