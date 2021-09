Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl aus PKW in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. September 2021, in der Zeit von 14:55 Uhr bis 16:50 Uhr, wurde an einem PKW Ford eine Seitenscheibe gewaltsam geöffnet. Aus dem PKW wurde kein Diebesgut erlangt.

Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Waldparkplatz in der Linteler Straße in Hude abgestellt.

Die Höhe des Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 9410 zu melden.

