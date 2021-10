Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher scheiterte + Endstation Ausnüchterungszelle + Richtig reagiert - Betrüger am Telefon erfolglos + 3 x beschädigte Autos + Mutmaßliche Fahrraddiebe + Berauschte Fahrer + Unfallfluchten

Wehrda - Einbrecher scheiterte

Die Kripo bittet nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Loh um sachdienliche Hinweise. Die Tat war zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am folgenden Montag, 18. Oktober. Die Sicherheit der Terrassentüren machte sich bezahlt. Die Türen blieben zu und hielten den oder die Täter draußen, obwohl diese es auf mehrere Arten und mit einer Vielzahl von Versuchen probierten. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Endstation Ausnüchterungszelle

In der Nacht zum Dienstag, 18. Oktober, fahndete die Polizei in Wehrda nach einer Sachbeschädigung an einem Linienbus nach mehreren Tätern. Diese hatten den Bus um kurz nach 23 Uhr mit einem Kanaldeckel beschädigt und einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Während der Fahndung überprüfte die Polizei in der Ernst-Lemmer-Straße einen alkoholisierten 21-Jährigen und entließ ihn nach der Identitätsfeststellung zunächst mal wieder. Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei in unmittelbarer Nähe einen 19-jährigen. Auch er stand unter Alkoholeinfluss. Sein Test zeigte 1,34 Promille an. Der junge Mann erklärte, dabei gewesen zu sein, die Sachbeschädigung jedoch nicht begangen zu haben. Während der Maßnahmen gegen den 18-Jährigen meldete sich der 21-Jährige lautstark, reagierte auf Ansprache aggressiv und ablehnend und beleidigte die beiden Polizisten dann auf unflätigste Weise. Das führte letztlich zur Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten. Der Alkotest des 21-Jährigen zeigte etwas über 1,2 Promille. Den 19-Jährigen entließ die Polizei nach der Identitätsfeststellung. Die Ermittlungen zu den Tätern der Sachbeschädigung am Bus dauern an.

Landkreis - Richtig reagiert - Betrüger am Telefon erfolglos

"Am Montagabend reagierten zwei angerufene Menschen genauso, wie es sich die Polizei wünscht. Sie erkannten die Masche der Betrüger am Telefon und legten einfach auf!" Angebliche Polizeibeamte hatten um 20.10 Uhr in Marburg und um 21.35 Uhr in Biedenkopf angerufen und die übliche Story von der Notwendigkeit der sofortigen Sicherung des Vermögens erzählt. Angeblich sei man nach der Festnahme zweier Einbrecher auf Hinweise gestoßen, dass die Angerufenen die nächsten Einbruchsopfer werden könnten. Aus Erfahrung weiß die Polizei, dass die Betrüger es immer wieder versuchen und es sehr zeitnah zu weiteren Anrufen im Landkreis oder direkt angrenzenden Landkreisen kommen kann und warnt deshalb erneut. "Wenn man sich immer wieder sagt, dass man zunächst mal auflegen soll, wenn es bei einem unerwarteten Anruf irgendwie ums Geld oder Vermögen oder Daten geht, dann ist die Gefahr, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden, schon deutlich geringer!"

Kirchhain - Spiegel ab und Kratzer im Lack

Der Schaden an dem grauen VW Golf ist vermutlich vierstellig. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Golf parkte zur Tatzeit am Samstag, 16. Oktober, zwischen Mitternacht und 09.10 Uhr, vor dem Anwesen Alsfelder Straße 56a. Unbekannte haben den linken Außenspiegel des Autos abgeschlagen oder abgetreten und dabei zusätzliche Kratzer im Lack verursacht. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Breidenbach - Dellen in der Motorhaube

Am Samstag, 02. Oktober, gegen 23.55 Uhr, schlug ein noch unbekannter Täter nach bisherigem Wissen zwei Mal mit der Hand auf die Motorhaube eines blauen VW Golf. Wie sich herausstellte entstanden dadurch zwei Dellen in der Motorhaube und damit ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der Golf parkte zur Tatzeit in der Hangstraße. Wer hat an dem Samstag in der Hangstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist dort etwas aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Niederweimar - Roter Kia verkratzt

Der Kratzer auf der Beifahrerseite ist etwa 120 Zentimeter lang und erstreckt sich über beide Türen des roten Kia Rio. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Freitag und 15.30 Uhr am Samstag, 16. Oktober, überwiegend in der Straße Altes Dorf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet m sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Mutmaßliche Fahrraddiebe

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu zwei Männern, von denen bislang folgende Beschreibung vorliegt: beide waren zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Einer hat schwarze kurze Haare und trug eine dunkle Hose zum dunklen Hoodie. Der andere war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer Collage-Jacke mit weißen Ärmeln. Diese beiden Männer gingen am Samstag, 16. Oktober, gegen 19.45 Uhr in den Fahrradabstellraum des Stadtallendorfer Bahnhofs und kehrten mit wzei Fahrrädern zurück. Diese Räder schoben sie knapp 100 Meter auf den Bahnhofsvorplatz und stellten sie dort am Zaun ab. Sie gingen zurück in den Fahrradabstellraum, kamen erneut mit Fahrrädern heraus und verschwanden mit diesen. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Wer hat die beiden Männer noch gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Drogentest positiv

Eine 20 Jahre junge Autofahrern kam am Montag, 18. Oktober, um 12.25 Uhr in der Ernst-Giller-Straße in eine allgemeine Polizeikontrolle. Wie sich durch die positive Reaktion des Drogentests herausstellte, stand die junge Frau unter dem Einfluss von THC. Für sie war die Fahrt damit zu Ende. Die Polizei entließ sie nach der veranlassten Blutprobe. Gegen 13.20 Uhr geriet ein 31 Jahre alter Mann in die gleiche Kontrollstell. Auch sein Drogentest reagierte positiv, in seinem Fall auf THC und Amphetamine. Auch für ihn endete die Autofahrt sofort und der polizeiliche Gewahrsam erst nach der Blutprobe.

Kirchhain - Autofahrt endet mit Blutprobe

Am Sonntag, 17. Oktober endete für einen 34 Jahre alten Mann eine Autofahrt mit einer Polizeikontrolle um 17 Uhr in Kirchhain. Nachdem der Drogentest einen Einfluss von THC und Amphetaminen signalisierte, untersagte die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste die Blutprobe.

Stadtallendorf - Scooterfahrer mit über 1,5 Promille

Ein 42 Jahre alter Mann aus Stadtallendorf fuhr am Montagabend (18. Oktober) seinen E-Scooter, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Sein Alkotest zeigte um kurz nach 20 Uhr einen Wert von 1,57 Promille. Die Polizei sorgte zum einen dafür, dass er seinen motorisierten Roller nicht mehr weiterfahren konnte und zum anderen veranlasste sie die nötige Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Gladenbach/Weidenhausen - Blumenkübel in Gartenzaun gedrückt - Verursacher flüchtete

Der verschobene und in den Stabmattenzaun geschobene große Blumenholzkübel stand auf dem Parkplatz hinter den Häusern Südring 18. Die Zufahrt liegt wohl neben dem Anwesen Südring 22. Der Unfall passierte zwischen 21 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag, 16. Oktober. Der Stabmattenzaun umgibt den unmittelbar an den Parkplatz gelegenen Garten des Anwesens Südring 18 Das gegen den Kasten gefahrene Fahrzeug verdrehte diesen, schob ihn dadurch gegen den Zaun und richtete einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht seit spätestens Samstagmorgen ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Rauschenberg - Lüftungsanlage beschädigt - Polizei sucht beschädigtes blaues Fahrzeug

Mutmaßlich bei einem Rangiervorgang beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug das Gehäuse einer Lüftungsanlage für das Zelt auf der Baustelle auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens von vermutlich über 2000 Euro zu bemühen. Am Unfallort sicherte die Polizei mutmaßlich vom verursachenden Fahrzeug stammende schwarze Plastikteile und blauen Lack. Aufgrund dieser Spuren bittet die Polizei um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten blauen Fahrzeug. Wer hat den Unfall, der zwischen 14 Uhr am Samstag und 06.10 Uhr am Montag, 18. Oktober passeierte gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

