Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gemeinsame erst Versorgung

Mechterstädt (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in einer Abellio-Regionalbahn beim Halt in Mechterstädt zu einem Noteinsatz. Reisende bemerkten, dass der Zugbegleiter bewusstlos im rückwertigen Führerstand lag, nicht ansprechbar war und aus dem Mund blutete. Schnell informierten sie einen im Zug befindlichen Bundespolizisten. Gemeinsam leisteten sie Erste-Hilfe bei dem 54-jährigen und alarmierten einen Notarzt und die Notfallleitstelle der Bahn. Der Zugbegleiter konnte dann dem Notarzt übergeben werden und wurde in das Krankenhaus nach Gotha gebracht. Im Bahnverkehr kam es dadurch bedingt zu ca.30min Verspätung.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Anja Schneiderheinze

Telefon: 0361/ 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell