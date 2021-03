Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung Schwerer Verkehrsunfall in Bocholt auf der Münsterstraße

Bocholt (ots)

Am Samstag, 27.03.2021, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 53jähriger Pedelecfahrer aus Bocholt den Radweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 53jährige Bocholter zu Fall und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklink geflogen. Die Münsterstraße wurde während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers Zeitweise gesperrt. Es entstand kein Sachschaden.

