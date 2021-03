Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldeung: Schwerer Verkehrsunfall in Bocholt, Liederner Höftgraben

Bocholt (ots)

Am Samstag, 27.03.2021, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 22jähriger Pkw Fahrer aus Bocholt die Straße Liederner Höftgraben in Fahrtrichtung Liederner Ringstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 22jährige Bocholter ca. 500 m vor der Einmündung zur Liederner Ringstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog er sich schwere Verletzugen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 22:00 Uhr gesperrt. Es entsand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

