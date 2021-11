POL-WE: Rüttelplatte gestohlen in Bad Nauheim + C-Klasse angefahren und geflüchtet + Wo ist das schwarz-gelbe Mountainbike geblieben? + u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 04.11.2022

Rüttelplatte gestohlen

Bad Nauheim: Von einer Baustelle im "Dachspfad" stahlen Diebe zwischen Dienstag (2.11.) und Mittwoch (3.11.) eine Rüttelplatte. Offenbar im Laufe des Dienstagnachmittags oder der Nacht zu Mittwoch verbrachten sie die, etwa 5000 Euro teure Maschine der Marke WACKER von der Örtlichkeit. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges im Dachspfad wahrgenommen? Wer kann Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle machen?

C-Klasse angefahren und geflüchtet

Limeshain: einen Schaden im Wert von ca. 1000 Euro an der Fahrzeugfront trug ein PKW am Dienstag (2.11.) in der Wilhelmstraße in Rommelshausen davon. Zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr parkte der Mercedes C-Klasse am Fahrbahnrand, als offenbar ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen stieß und die Beschädigungen im vorderen Bereich verursachte. Der Verantwortliche flüchtete vom Unfallort und ließ den Schaden zurück. Hinweise auf ihn und seinen PKW nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Kia angefahren und geflüchtet

Nidda: Einen Schaden im Wert von ca. 1000 Euro an der hinteren Stoßstange trug ein PKW am Dienstag (2.11.) in der Straße "Hinter dem Brauhaus" davon. Zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr stieß offenbar ein anderes Fahrzeug gegen das Heck des schwarzen Kia, der auf dem Parkplatz des Bürgerhauses parkte. Der Fahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort und ließ das beschädigte Fahrzeug zurück. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Wo ist das schwarz-gelbe Mountainbike geblieben? Karben: Ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke Bisan entwendete ein bislang unbekannter Dieb am Mittwoch (3.11.) in Kloppenheim am Bahnhof. Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr überwand der Langfinger das Schloss, mit dem das Rad gesichert war und nahm das knapp 300 Euro teure Zweirad mit. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

