Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Fahrradfahrer verletzt

Friesenheim (ots)

Ein Unfall beschäftigte am Montagmittag die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Fahrrad die Parallelstraße zur Friesenheimer Hauptstraße. An der Kreuzung zur Rößlegasse missachtete der Senior die Vorfahrt eines von rechts von der Hauptstraße kommenden PKW, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell