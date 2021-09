Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Kollision zweier Fahrradfahrer

Wolfach (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer am Montagnachmittag auf einem Fahrradweg zwischen Hausach und Wolfach parallel der B 294 gewesen sein. Ein 54-jähriger Biker befuhr den Radweg von Hausach kommend in Richtung Wolfach, als er auf der langen Geraden kurz vor der Habenbachkurve mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit weit auf die linke Seite des Fahrradstreifens geriet. In der Folge kollidierte er gegen 15.20 Uhr mit einem entgegenkommenden 78-jährigen Velofahrer, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Daraufhin wurde der 78-Jährige in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell