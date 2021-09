Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachschaden an PKW, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Montagmittag einen Verkehrsunfall in der Ritterstraße. Dabei touchierte der Unbekannte gegen 14:15 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen PKW und verursachte hierbei einen Sachschaden von circa 3.000 Euro an der hinteren linken Stoßstange. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen, dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem Verursacherfahrzeug machen können, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

