Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - PKW kollidiert mit Kraftrad

Kehl (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend in der Straße 'Am Sundheimer Fort'. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Peugeot den Kreisverkehr in der von Sundheim kommend. Hierbei kollidierte er, als er die Spur wechselte, mit einem ebenfalls im Kreisverkehr fahrenden Motorrad. Der 22-jährige Kraftradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

