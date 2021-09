Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Wallburg - Auto beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Ettenheim, Wallburg (ots)

Eine Unfallflucht hat am Sonntag in der Herrenstraße zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro geführt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr einen dort am rechten Fahrbahnrand vor einem Anwesen abgestellten schwarzen Opel Insignia und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen, dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0, in Verbindung zu setzen.

