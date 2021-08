Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210817.1 Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu einem Einbruch in ein sich im Umbau befindenden Haus gekommen. Die Täter erbeuteten Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom letztem Freitag, 11.00 Uhr, bis zum Montag, 07.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu dem entkernten Gebäude in der Rüsdorfer Straße. Sie stahlen aus dem Inneren zwei Werkzeuge von Makita im Gesamtwert von 300 Euro und entfernten sich im Anschluss unbemerkt.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, auch auf den Verbleib des Bohrhammers und des Bohrschraubers, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell