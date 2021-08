Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210816.5 Itzehoe: Ladungsverlust sorg für Unfall - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Nachdem ein unbekanntes Fahrzeug am Freitag im Itzehoer Adler-Kreisverkehr Ladung verloren hat, rutschte die Fahrerin eines Kleinkraftrades darauf aus und kam zu Fall. Die Polizei sucht nun nach demjenigen, der die Fracht verlor und nach Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können.

Um 08.40 Uhr war eine Schülerin auf einer KTM Duke auf der Lindenstraße in Richtung des Adler-Kreisels unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr die 16-Jährige im stockenden Berufsverkehr in den Kreisel ein und bemerkte aufgrund vorausfahrender Fahrzeuge zu spät, dass eine nicht unerhebliche Menge von Getreidekörnern auf der Straße lag. Die losen Körner hat ein Verkehrsteilnehmer zuvor offenbar von seiner Ladefläche verloren, was letztlich dazu führte, dass die 16-Jährige mit ihrem Zweirad ausrutschte und hinfiel. Die aus dem Itzehoer Umland Stammende zog sich bei dem Unglück leichte Verletzungen zu, an ihrem Zweirad entstand ein leichter Sachschaden. Den Unfallverursacher konnten die eingesetzten Polizisten vor Ort nicht ausfindig machen, Hinweise auf ihn liegen bisher nicht vor. Aus diesem Grund bitten die Verkehrs-Ermittler, dass sich Zeugen in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden. Dies gilt natürlich auch für denjenigen, der die Gerste verloren hat.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell