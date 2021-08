Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210816.3 Hohenlockstedt: Frau unter Drogeneinfluss unterwegs

Hohemlockstedt (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Hohenlockstedt eine Autofahrerin überprüft, die unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer saß. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 0.45 Uhr stoppten Einsatzkräfte in der Mittelstraße einen Audi, in dem eine 19-Jährige saß. Im Gespräch mit der Frau stellten die Polizisten fest, dass die Pupillen der Dame auffällig groß waren. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Die aus dem Kreis Steinburg Stammende erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Merle Neufeld

