Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210816.2 Brunsbüttel: Kollision im Nord-Ostsee-Kanal

Brunsbüttel (ots)

Am Freitagmittag ist es im Nord-Ostsee-Kanal zu einer Kollision eines Segelschiffes mit einem Binnenschiff gekommen. Ursächlich für das Unglück dürfte eine ordnungswidrig genutzte Selbststeueranlage auf dem Segelschiff gewesen sein.

Um 11.25 Uhr stieß das in Richtung Kiel fahrende Segelschiff "Fräulein vom Rhin", Heimathafen Wismar, mit dem am Anleger Dyhrrsenmoor fest vertäuten Binnenschiff "Castor", Heimathafen Hamburg, zusammen. Unfallursächlich soll laut Schiffsführer des Segelschiffes die Selbststeueranlage gewesen sein. In Höhe des Binnenschiffes habe die Selbststeueranlage den Kurs nach hart Steuerbord geändert und sei darauf mit dem Bug gegen die Backbordbordseite des Binnenschiffes gefahren. An beiden Schiffen entstanden geringe Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Im Nord-Ostsee-Kanal dürfen Selbststeueranlagen nur unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen. Diese Bedingungen erfüllte das Segelschiff nicht, weshalb die Beamten gegen den Schiffsführer des Segelschiffes eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell