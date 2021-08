Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210814.1 Elmshorn: Ermittlungen nach tödlicher Auseinandersetzung

Elmshorn (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern unter Einsatz eines Messers am heutigen Morgen an einer Bar in Elmshorn ist einer der Beteiligten seinen Verletzungen erlegen. Die Mordkommission Itzehoe hat die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe aufgenommen.

Gegen 06.00 Uhr gerieten zwei Elmshorner im Hinterhof einer Bar in der Holstenstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte ein 19-Jähriger seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer so schwer, dass dieser trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche vor Ort verstarb.

Der 19-Jährige entfernte sich nach dem Geschehen vom Tatort, Einsatzkräfte nahmen ihn später an seiner Wohnanschrift fest.

Zu den Ereignissen äußerte sich der Mann, der sich aktuell im Polizeigewahrsam befindet, bis jetzt nicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Da sich die Ermittlungen in dieser Sache noch im Anfangsstadium befinden, können seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Merle Neufeld

