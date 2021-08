Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210813.6 Marne: Taschendieb hat leichtes Spiel

Marne (ots)

Am Dienstag hat ein Taschendieb in Marne reiche Beute gemacht. Das leichtsinnig deponierte und von ihm gestohlene Portemonnaie der Kundin eines Supermarktes enthielt mehr als tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr kaufte eine ältere Dame bei Aldi in der Königstraße ein. Während des Shoppens hängte sie einen Stoffbeutel, der ihr gut gefülltes Portemonnaie enthielt, an den Griff des Einkaufswagens. Die Gelegenheit ließ sich ein Dieb nicht entgehen und stahl die Geldbörse mit reichem Inhalt. Den Diebstahl bemerkte die 85-Jährige erst an der Kasse. Eine verdächtige Person hatte sie nicht bemerkt.

Täterhinweise gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 /95070 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell