Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210813.3 Heide: Besser geht immer...

Heide (ots)

In diesem Sinne hat ein Fahrraddieb am Donnerstag in Heide ein zuvor entwendetes Fahrrad stehengelassen, um ein höherwertigeres mitzunehmen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des zuletzt entwendeten E-Bikes geben können.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr verschwand das Fahrrad der Geschädigten, ein schwarz-orangefarbenes Pedelec des Herstellers Stevens, vom Abstellort hinter der Shell-Tankstelle in der Hamburger Straße. Dort hatte die Anzeigende es gesichert abgestellt und ihre Arbeitsstätte aufgesucht. Zurück blieb am Tatort ein anderes Fahrrad, das der Dieb dort im Tausch vermutlich stehenließ. Der Eigentümer dieses Rades meldete sich später bei der Polizei - ihm hatte ein Unbekannter zuvor den Drahtesel entwendet.

Laut einem Zeugen suchte der vermutliche Täter zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr das Tankstellen-Gelände mit dem zurückgelassenen Rad auf und verschwand im rückwärtigen Bereich. Der Mann soll schlank und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und trug ein schwarzes Oberteil und ein Cap. Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des etwa 3.500 Euro teuren E-Bikes nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

