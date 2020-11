Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Scheckkarte und anschließenden drei unberechtigten Abhebungen vom Konto des Geschädigten

56249 Herschbach56249 Herschbach (ots)

Im Zeitraum vom 23.10.20 - 27.10.20 wurde dem Geschädigten durch einen unbekannten Täter die Scheckkarte entwendet. In der Folge kam es zu drei Verwertungstaten bei Geldinstituten in Hachenburg, Herschbach und Dierdorf in der Nacht vom 27./28.10.20. Vom Konto des Geschädigten wurden insgesamt 1540 Euro durch uT mittels dieser Scheckkarte unberechtigt abgehoben. Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um eine männliche Person, ca. 30 - 40 Jahre alt. Diese Person trug einen markantem Motorradhelm (dunkel mit breitem weißen Streifen in der Mitte über den gesamten Helm der Marke VINZ).

