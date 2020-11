Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall durch herabgefallene Ladung

KirburgKirburg (ots)

Am Dienstag, den 03.11.2020, um 20:20 Uhr kam es in der Köln-Leipziger-Straße(B414) in Kirburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden durch herabgefallene Ladung. Ein Pkw, welcher in Fahrtrichtung Bad Marienberg unterwegs war, kollidierte mit auf der Straße liegenden größeren Beton-und Bimsbrocken, welche ein unbekanntes Fahrzeug zuvor von der Ladefläche verloren haben muss. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

