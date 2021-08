Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210813.2 Nordhastedt: Zigarettenautomat geplündert

Nordhastedt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Nordhastedt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und teilentleert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Mittwoch, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugriff auf einen Zigarettenautomaten auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Heider Straße. Sie entnahmen aus dem Gerät eine Geldscheinkassette und sämtliche Zigarettenschachteln, das Münzgeld ließen sie zurück. Mitsamt ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Möglicherweise fand die Tat gegen 02.15 Uhr statt, denn zu dieser Zeit bemerkte eine Zeugin laute Geräusche und sah ein Fahrzeug am Tatort stehen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell