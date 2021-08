Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210813.1 Burg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Burg (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter ein in Burg geparktes Auto beschädigt. Der Schaden dürfte bei etwa 900 Euro liegen, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Um 07.40 Uhr begab sich die Anzeigende auf den Weg zur Arbeit und warf noch einmal einen Blick auf ihren vor dem alten Bahnhofsgebäude abgestellten Dacia in der Straße Am Bahnhof. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unversehrt, während es später, um 14.30 Uhr, einige Kratzer auf der Fahrertür und am Kotflügel aufwies.

Wer die Schäden verursacht hat, ist bis jetzt unklar. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell