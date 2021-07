Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kraftstoff abgezapft

Ein Unbekannter bohrte die vergangenen Tage einen Tank an.

Ulm (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch parkte der Pkw in der Hohenstaufenstraße auf einem Parkplatz. Um an den Kranftstoff zu gelangen, brach der Unbekannte zunächst gewaltsam den Tankdeckel auf. Das führte wohl nicht zum Erfolg und so bohrte er mit einem unbekannten Gegenstand den Kraftstofftank an. Dadurch gelang es ihm wohl, den Kraftstoff abzuzapfen.

