Auf feuchter Fahrbahn stürzte am Mittwoch ein Motorradfahrer bei Biberach.

Der 17-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr auf der B312 vom Jordanei in Richtung Ringschnait. In einer Linkskurve fuhr er zu schnell und verlor auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an seinem Krad schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

