Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradkontrollen am Feiertag

Arnsberg/Sundern (ots)

Langsam aber sicher etabliert sich auch im Sauerland das verspätete Sommerwetter. Grund genug für viele Biker wieder auf den "Bock" zu steigen und eine Tour durch die schönste Gegend in Deutschland zu machen. Unser Verkehrsdienst war am Donnerstag zwischen 10 - 18 Uhr an verschiedenen Stellen in Arnsberg und Sundern unterwegs. Besonders im Fokus standen das Thema Geschwindigkeit und technische Veränderungen von Motorrädern. Insgesamt 166 Geschwindigkeitsverstöße stellten die Beamt*Innen fest. Davon 40 Verstöße von Motorradfahrer*Innen. Mit 86 km/h bei 50 km/h legte ein Motorradfahrer den höchsten Verstoß hin. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen. Technische Verstöße wurden bei den Kontrollen nicht festgestellt. Selbstverständlich gilt: Es sind alle Motorradfahrer*Innen herzlich willkommen! Trotzdem: Die gegenseitige Rücksichtnahme ist das A & O. Unnötiges Beschleunigen oder hochtouriges Fahren sollte vermieden werden - insbesondere in Wohngebieten. Wir haben hier sehr reizvolle, aber auch extrem anspruchsvolle Strecken. Am Ende des Tages wollen wir alle wieder heile und gesund Zuhause ankommen. Bedauerlicherweise mussten wir auch in den letzten Tagen wieder einige schwere Verkehrsunfälle erleben. Fahren Sie vorsichtig!

