Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionistische Handlungen in Arnsberg-Neheim

Neheim (ots)

Am Mittwoch, 02.06.2021 gegen 19.00 Uhr zeigte sich im Bereich des Spielplatzes am Sportplatz Binnerfeld ein unbekannter männlicher Täter in schamverletzender Weise den dortigen Passanten. Der Unbekannte wird von den insgesamt vier Geschädigten wie folgt beschrieben: 20- 30 Jahre alt Ca. 175-185 cm groß Dunkler Teint Schwarze Haare Bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einem T-Shirt

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211

