Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden am Sorpesee

Sundern Sorpesee (ots)

Am Mittwoch, 02.06.2021, 19.45 Uhr befuhr ein 19jähriger Mann aus Balve mit seinem Motorrad die L 687 von Amecke in Richtung Langscheid. In Höhe der Sommertauchbucht fuhr ein 68jähriger Mann aus Iserlohn mit seinem PKW von dem dortigen Parkplatz auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der sich hierbei schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. (Wie)

