Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, des Hauptzollamts Bielefeld und der Bezirksregierung Arnsberg.

Brilon (ots)

Am Montag führte der Verkehrsdienst der Polizei gemeinsam mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Zoll Schwerlastkontrollen in Brilon durch. An der B 480 in Brilon wurden im Laufe des Vormittags Lkw angehalten und auf Ladungssicherung, Überladung, Lenk- und Ruhezeiten, Schwarzarbeit, Gefahrgut, Fahrtauglichkeit, notwendige Genehmigungen und technischen Zustand überprüft. Während der Kontrollen wurden 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt (9 x Ladungssicherung, 2 x Überladung, 1 x Kreislaufwirtschaftsgesetz, 3 x Sonstige Verstöße). Außerdem ergaben sich fünf Verdachtsmomente nach dem Schwarzarbeitsgesetz. Die Kontrolle zeugte erneut von der guten und engen Zusammenarbeit der Behörden. Die Bezirksregierung Arnsberg, das Hauptzollamt Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis stehen im permanenten und fachlichen Austausch und werden auch weiterhin gemeinsame Schwerlastkontrollen im Sauerland durchführen.

