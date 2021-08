Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210813.5 Büsum: Dieb entwendet EC-Karte

Büsum (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter aus einem Zimmer eines Erholungsheimes in Büsum eine EC-Karte entwendet. Die dazugehörigen Daten versuchte er später telefonisch zu erfragen, was ihm allerdings nicht gelang.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 16.55 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über die auf Kipp stehende Terrassentür des Wohngebäudes im Möwenweg Zutritt zu einem Zimmer im Erdgeschoss. Hier entwendete er die versteckt deponierte Bankkarte der Geschädigten, die sich gerade am Strand aufhielt. Kurz vor 17.00 Uhr rief der Dieb die Bestohlene an und fragte als angeblicher Bankmitarbeiter nach den Karten- und Bankdaten. Auskünfte gab die Hannoveranerin nicht. Die Telefonnummer hatte der Täter zuvor vermutlich über das Telefonbuch recherchiert. Nach dem Telefonat suchte die Geschädigte ihre Unterkunft auf und bemerkte den Karten-Diebstahl. Zur Zeit der Anzeigenerstattung war noch unbekannt, ob von dem Konto der 77-Jährigen bereits Abbuchungen oder Abhebungen erfolgt waren.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Möwenweg bemerkt haben, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell