POL-IZ: 210816.4 Heide: Containeraufbrüche auf Abfall- und Recyclinghof

Heide (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag haben Einbrecher das Gelände eines Abfallbetriebes in Heide heimgesucht und sind dort in vier Container eingestiegen. Die Täter entwendeten einige Elektronikartikel, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 02.40 Uhr bis 05.40 begaben sich Unbekannte, vermutlich durch einen Zaun, auf das Betriebsgelände in der Heinrich-Schmidt-Straße. Dort drangen sie gewaltsam in vier Container ein und stahlen aus diesen vier Handys, einen Computer und möglicherweise Bildschirme. Der Wert des Diebesguts dürfte bei etwa tausend Euro liegen, die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 150 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

