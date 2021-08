Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210816.6 Tellingstedt: Einbrecher dringen in Tankstelle ein

Tellingstedt (ots)

Nach dem Einbruch in das Gebäude einer Tankstelle in Tellingstedt in der Nacht zum Sonntag sucht die Heider Kripo nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 20.45 Uhr, bis Sonntag, 06.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte vermutlich über ein ehemaliges angrenzendes Autohaus Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tankstelle. Hier entwendeten sie aus einem Tresor Einnahmen vom Vortag und plünderten aus der Auslage das komplette Zigarettensortiment. Im Anschluss verließen die Einbrecher das Objekt vermutlich über das Autohaus in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter, die den Tatort mit einem Fahrzeug aufgesucht haben dürften, gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Kripo in Heide melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell