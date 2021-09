Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach, B 294 - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Mühlenbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend im Kreuzungsbereich der B 294 zum Schloßhofweg schlug ein Sachschaden von rund 15.000 Euro zu Buche. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Lenker eines Volkswagens den Schloßhofweg und wollte nach links in Richtung Elzach abbiegen. Als er in die B 294 einfuhr, kamen aus Richtung Elzach ein 21-jähriger und ein 20-jähriger Motorradfahrer. Ein durch den 21-Jährigen eingeleitetes Brems- und Ausweichmanöver gelang nur bedingt, sodass dieser mit dem Volkswagen-Fahrer kollidierte und stürzte. In der Folge schlitterte sein Motorrad auf die linke Fahrbahnseite und kam dort zum Stillstand. Ein weiterer hinter dem 20-jährigen fahrende 21-jähriger Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr über das schlitternde Motorrad, weshalb auch er zu Fall kam. Verletzt wurde nach bisherigen Ermittlungen niemand.

