Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (19.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 17 Uhr im Stadtbereich Donaueschingen. Ein 65-jähriger Mercedes Besitzer hielt sich an verschiedenen Orten in der Breslauer Straße, Bahnhofstraße, Villinger Straße und Hagelrainstraße auf. Als er sein Auto zuhause abstellte, bemerkte er eine Beschädigung an der Stoßstange vorne links, die ein Unbekannter im genannten Zeitraum verursacht hatte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf einen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

