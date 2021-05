Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer prallt bei Dunkelheit und ohne Licht gegen Blumenkübel - 17-jähriger schwer verletzt (19.05.2021)

Konstanz (ots)

Multiple Riss- und Quetschwunden im Gesicht, ausgeschlagene Zähne, eine massiv eingerissene Oberlippe und möglicherweise eine Nasenbeinfraktur sind die Folgen einer bei Dunkelheit am späten Mittwochabend durchgeführten Fahrradfahrt eines 17-Jährigen und einem folgenden Zusammenprall mit einem aufgestellten Blumenkübel in der Hafenstraße. Der junge Mann bog gegen 22.45 Uhr - von der Schweiz kommend - bei Dunkelheit und ohne Licht auf die Hafenstraße ein und prallte hierbei heftig gegen einen von ihm übersehenen Blumenkübel. Hierbei zog sich der 17-Jährige erhebliche Verletzungen im Bereich des Gesichtes zu. Nach Verständigung seiner Eltern - beides Ärzte - wurde der 17-Jährige von diesen in Obhut genommen und ärztlich behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell