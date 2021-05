Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B27) 6.000 Euro Schaden durch Zusammenstoß zweier Autos

Rottweil, B27 (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden sind gestern Morgen bei einem Unfall auf der B27 entstanden. Ein 29-Jähriger war kurz nach 7 Uhr aus dem "Berner Feld" kommend unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung zur B27 nach links in Fahrtrichtung Rottweil abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der in Richtung Balingen auf der B27 fuhr, sodass dieser abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Hinter dem VW des 55-jährigen Mannes auf der B27 fuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Hierdurch wurde der VW im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 2.500 Euro. Der BMW wurde an der Motorhaube und dem Kotflügel in Höhe von rund 3.500 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

