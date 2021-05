Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Anfahren Auto übersehen (18.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.500 Euro ist die Folge eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Dauchinger Straße verursacht hat. Eine 21-jährige VW Golf Fahrerin übersah beim Anfahren vom Straßenrand eine von hinten kommende 18-Jährige in einem Ford Focus, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos kam.

