Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht (19.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr eine Unfallflucht auf einem Parkplatz auf der Spittelstra0e beobachtet und gemeldet. Ein 36-jähriger Opel Fahrer beschädigte beim Ausparken einen geparkten VW Beetle und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 300 Euro am VW zu kümmern. Dank einer Zeugin konnte die Polizei den Unfallflüchtigen ermitteln. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

